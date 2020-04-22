Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırma sonucu olarak Türk halkı, ramazan ayında Türkiye’deki koronavirüs durumunun daha da azalacağını düşünüyor. Çoğunluk ise ramazanda iftara misafir davet etmeyi veya davete katılmayı da düşünmüyor. Ramazan ayı ile birlikte gelen teravih namazları da bu sene camilerin kapalı olması sebebiyle evden kılınacak. Teravihi evden kılacaklarını belirten katılımcıların oranı yüzde 59,0 olurken katılımcılara sorulan “Genel olarak düşündüğünüzde bu yıl ramazan ayında sizi en çok üzecek olan şey aşağıdakilerden hangisidir?” sorusuna yüzde 52,9 “Ramazanda camiye gidememek”, yüzde 38,3 “Ramazanda iftar daveti yapamamak ve davetlere katılamamak” karşılığını verdi.