Araştırma sonucu olarak Türk halkı, ramazan ayında Türkiye’deki koronavirüs durumunun daha da azalacağını düşünüyor. Çoğunluk ise ramazanda iftara misafir davet etmeyi veya davete katılmayı da düşünmüyor. Ramazan ayı ile birlikte gelen teravih namazları da bu sene camilerin kapalı olması sebebiyle evden kılınacak. Teravihi evden kılacaklarını belirten katılımcıların oranı yüzde 59,0 olurken katılımcılara sorulan “Genel olarak düşündüğünüzde bu yıl ramazan ayında sizi en çok üzecek olan şey aşağıdakilerden hangisidir?” sorusuna yüzde 52,9 “Ramazanda camiye gidememek”, yüzde 38,3 “Ramazanda iftar daveti yapamamak ve davetlere katılamamak” karşılığını verdi.
Camiye gidememek vatandaşı üzüyor
22.04.2020 - 03:15 | Son Güncelleme: 22.04.2020 - 03:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Araştırma şirketi Areda Survey, 17-20 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 bin 400 kişinin katılımıyla ‘Türkiye’de Ramazan ve Koronavirüs Araştırması’ gerçekleştirdi ve Türkiye’nin koronavirüs döneminde ‘ramazan’a bakış açısını ölçtü.
Etiketler : ramazan,teravih,
698489 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/698489.aspx
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