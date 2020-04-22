Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Destici, yaptığı açıklamada, virüsten korunmak için kurallara uyulması gerektiğini söyledi. Hafta içi Ankara’da gerekli tedbirleri alarak siyasi çalışmalarına devam ettiğini belirten Mustafa Destici, hafta sonunu Eskişehir’de geçirdiğini ifade etti. Destici, Eskişehir’de kaldığı sürede tarımla uğraştığını ifade ederek şöyle konuştu: Bu yaşadığımız süreç bize; gıda, tarım ve hayvancılık alanındaki üretimin çok önemli olduğunu gösterdi. Üretime devam etmek zorundayız. Çünkü normal şartlarda bulabileceğimiz bu ürünleri böyle süreçlerde bulmakta zorluk çekeriz. Önümüzdeki günler, gıda, tarım ve hayvancılığa en çok ihtiyaç duyacağımız günler olacak. Bunu devletimiz ve hükûmetimiz biliyor. Ben de boş vaktimi toprağımızla değerlendiriyorum. Bu, bizim bugünlerde değil çocukluğumuzdan beri hayatımızda var. Kendi köyümüzde kendi toprağımızdayız. İnşallah bütün vatandaşlarımız gibi biz de geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da tarım ile ilgili üretime katkı sunmaya devam edeceğiz. Tarım ve hayvancılık ile uğraşanlara verilen destekler artırılmalı.