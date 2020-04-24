Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, buruk girdiğimiz bu ramazan ayına ilişkin bir mesaj yayınladı. Erbaş “On bir ayın sultanını karşıladığımız bu günlerde Müslümanlar olarak mahzun ve kederliyiz. Maalesef koronavirüs sebebiyle bu kutlu misafiri bu yıl sadece evlerimizde ağırlayacağız. Bizler elbette Rabb’imizin İnşirâh Sûresi’nde vadettiği her zorluğun ardından mutlaka kolaylığın geleceğine dair ilahi müjdesine yürekten inanıyoruz. Ramazan-ı Şerif’i vesile edinerek içten ve samimi dualarımızla, insanlığın bir an önce bu salgından kurtulması için yüce Mevla’ya niyazda bulunalım” ifadelerini kullandı.
Ramazan ayını buruk karşıladık
24.04.2020 - 02:35 | Son Güncelleme: 24.04.2020 - 02:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
On bir ayın sultanı geldi ancak koronavirüs sebebiyle bu sene biraz hüzünlü geçecek. Sofralarımız misafirsiz kalacak, teravihler camide kılınmayacak, yoksullar için kurulan iftar çadırları açılmayacak. Toplumu birleştiren ve kaynaşmaya vesile olan sokak iftarları da yapılmayacak. Her ramazan ayında binlerce insanın ziyaret ettiği İstanbul Fatih’teki Hırka-i Şerif, bu yıl kapalı olacak.
Etiketler : ali erbaş,diyanet,diyanet işleri başkanı,
699012 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/699012.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER