Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, buruk girdiğimiz bu ramazan ayına ilişkin bir mesaj yayınladı. Erbaş “On bir ayın sultanını karşıladığımız bu günlerde Müslümanlar olarak mahzun ve kederliyiz. Maalesef koronavirüs sebebiyle bu kutlu misafiri bu yıl sadece evlerimizde ağırlayacağız. Bizler elbette Rabb’imizin İnşirâh Sûresi’nde vadettiği her zorluğun ardından mutlaka kolaylığın geleceğine dair ilahi müjdesine yürekten inanıyoruz. Ramazan-ı Şerif’i vesile edinerek içten ve samimi dualarımızla, insanlığın bir an önce bu salgından kurtulması için yüce Mevla’ya niyazda bulunalım” ifadelerini kullandı.