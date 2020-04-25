Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Virüsle mücadelede büyük fedakârlıklarla görev yapan Antalya'daki sağlık çalışanları, hem hastalarıyla ilgilendi hem de ramazan ayının ilk sahurunda meslektaşlarıyla bir arada olmanın heyecanını yaşadı. Kendileri için hazırlananları tabaklarına aldıktan sonra sosyal mesafe kuralına uymak suretiyle masalara oturan çalışanlar sahur sonrası görevlerinin başına döndü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi nöbetçi hemşiresi Emel Aslan Canbay "Biz sağlıkçılar olarak gece gündüz demeden ayaktayız. Mübarek ramazan ayının ilk sahurunu da sağlıkçı arkadaşlarımızla görevimizin başında yaptık" dedi.