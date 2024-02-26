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    • Haberler > Gündem > 7 ayda 70 bin çivi çaktı, 150 kg ağırlığında, 3,3 metre yüksekliğinde... Kırgız ressamdan Erdoğan portresi

    7 ayda 70 bin çivi çaktı, 150 kg ağırlığında, 3,3 metre yüksekliğinde... Kırgız ressamdan Erdoğan portresi

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Recep Tayyip Erdoğan, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kırgız ressam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş günü için 70 bin çivi ve tel kullanarak 150 kilogram ağırlığındai 3,3 metre yüksekliğinde bir portre hazırladı. Ressam, portrede Türk bayrağı ile Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür" sözlerine de yer verdi.

    Filografi sanatıyla 8 yıldır uğraşan 38 yaşındaki Kırgız ressam Azamat Janaliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 70'inci yaş gününe özel eser hazırladı.

    Janaliyev, Erdoğan'ın özel portresini hazırlamak için yıllar önce karar aldığını belirterek, "Atölyemde 7 ayda 70 bin altın renkli çivi çakarak ve teller ile Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portesini hazırladım" dedi. Erdoğan'ın Türk dünyasının atası ve bir dünya lideri olduğunu düşündüğünü ifade eden Janaliyev, "Bu eserim tarih için ve bizim için bir miras olacaktır" diye konuştu.

    7 ayda 70 bin çivi çaktı, 150 kg ağırlığında, 3,3 metre yüksekliğinde... Kırgız ressamdan Erdoğan portresi - 1. Resim

    150 KG AĞIRLIĞINDA, 3,3 METRE YÜKSEKLİĞİNDE

    Janaliyev, filografi sanatını severek yaptığını ve 8 yılda 90'a yakın esere imza attığını kaydederek, "7 ayda 70 bin çivi çakarak ve uzunluğunu hesaplamadığım tel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini hazırladım. Bu dünya rekoru ve benim rekorum oldu" ifadelerini kullandı.

    Portrede Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür." sözlerine yer verdiğini aktaran Janaliyev, portrenin 150 kilogram ağırlığında, 3 metre 30 santimetre yüksekliğinde ve 1 metre 80 santimetre genişliğinde olduğunu söyledi.

    7 ayda 70 bin çivi çaktı, 150 kg ağırlığında, 3,3 metre yüksekliğinde... Kırgız ressamdan Erdoğan portresi - 2. Resim

    Çalışmasının halkın birliğini ve bir liderin doğuşunu simgelediğini ifade eden Janaliyev, portreyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etmek istediğini sözlerine ekledi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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