Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte Bahçeli'nin doğum günü hediyesi

AK Parti Genel Merkezi'nde soruları cevaplandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin doğum günü için kendisine 70 adet gül gönderdiğini söyledi. Erdoğan "Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi. Onun yanında yine kendine has estetiği biçimde olan henüz daha görmedim bir kalem gönderildiğini söylediler." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

DEVLET BAHÇELİ'NİN HEDİYELERİNİ AÇIKLADI

70. yaşına giren Erdoğan, gazetecilerin tebriklerini kabul etti. İttifak ortaklarının hediyesi sorulunca Erdoğan, "Devlet bey, her zamanki nezaketini, kibarlığını bir defa daha gösterdi. Çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarınca güller gönderildi. Onun yanında yine kendine has estetiği biçimde olan henüz daha görmedim bir kalem gönderildiğini söylediler. Doğum günümü kutladığı gibi Cumhur İttifakı'nın çalışmasıyla ilgili de birbirimizle tebrikleştik. Yarın da Manisa'ya gidiyorum orada olacağız. Süreci de en güzel şekilde inşallah Mart'ın 31'ine kadar dayanışma içinde devam ettireceğiz." dedi.

"YENİDEN REFAH BİZDEN KOPMUŞ VAZİYETTE"

Erdoğan Yeniden Refah Partisi ile ilgili bir soruya ise "Yeniden Refah'ın tavrını sizler de biliyorsunuz. Birçok yerlerde Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil. Adeta milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda kopmuş vaziyette. Yerel seçimde kendileri Yeniden Refah olarak birçok yerde ya bizden ayrılmış olanlar ya da bize karşı tavır içinde olanları aday olarak çıkardılar. Onlarla beraber yollarına devam ediyorlar." cevabını verdi.