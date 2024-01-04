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    7 kişilik Yapar ailesinden 355 gündür bir haber yok!

    Asrın felaketine Hatay’da yakalanan yedi kişilik Yapar ailesinden 6 Şubat’ta yaşanan çifte depremin üzerinden geçen 355 günde hiç bir haber alınamadı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Yapar ailesi depreme Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Çinçin Apartmanı’nda yakalandı. Yıkılan Çinçin Apartmanı’nda yaşayan; yedi yaşındaki ikiz kardeşler Esma ve Elif, 17 yaşındaki Şükran, 21 yaşındaki Nurettin, 47 yaşındaki Mehmet Ali, 43 yaşındaki Hayriye ve 74 yaşındaki Şükran’dan 6 Şubat’taki asrın felaketinden bu yana haber alınamıyor.

    7 kişilik Yapar ailesinden 355 gündür bir haber yok!

    Yakınlarının fotoğraflarına bakarak teselli bulduğu Yapar ailesi âdeta yok oldu. Hayriye Yapar’ın annesi Sevim “Kızıma, damadıma, dünürüme ve dört torunuma yetişemedik. Bulamadık, maalesef 11 ay geçti bulamadık. İçimiz ağlıyor, hiçbirini bulamadık. Apartmanın temelini açtırdık ama maalesef temelde bile bulamadık.

    7 kişilik Yapar ailesinden 355 gündür bir haber yok!

    Ölüler mi, diriler mi ve neredeler bilmiyoruz. Bir uzuvlarını bile bulamadık. Gece gündüz, düzenimiz ve uykumuz kalmadı” dedi. Depremden bu yana annesinden ve ağabeyinin ailesinden haber beklediklerini belirten Hatice Ötmen “11 ay oldu üzüntülüyüz, onların mezarlarının başına gitmek istiyoruz. Rabb’im; diriyse diri, ölüyse ölü onları bulmayı nasip etsin” şeklinde konuştu.  

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    DepremHatayAile
    Haberler > Gündem > 7 kişilik Yapar ailesinden 355 gündür bir haber yok!
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