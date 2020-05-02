Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüşmeyi Tarabya’daki Huber Köşkü’nden gerçekleştiren Erdoğan, tek tek hastaların durumlarını sorup şifa diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan “İnşallah bu belayı yavaş yavaş atlatıyoruz. Güzel günler yakın. Ramazan ayınız mübarek olsun. Bu dönemde elhamdülillah en büyük gayreti sağlık çalışanlarımız verdi. Rabb’im bizlere bayramı bayram gibi kutlamayı nasip etsin” dedi.

PKK MAĞDURLARINA MORAL

Cumhurbaşkanı, Ağrı’da çocukken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Hayal Demir ve Çiğdem Kaya’nın aileleriyle de görüştü. Erdoğan, “Bu konuda askerimiz ve polisimiz yoğun bir çalışmanın içinde. İşte bazıları ailelerine döndüler ama dönmelerini beklediklerimiz de var. Bunu da inşallah başaracağız” dedi. Bu arada Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Erdoğan ile Leyen görüşmesinde Covid-19 ile mücadelede iş birliği imkânları, salgın sonrası dönemde atılabilecek ortak adımlar ele alındı.

KIZI RÜYASINDA GÖRMÜŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün görüntülü olarak arayıp görüştüğü Elâzığlı 79 yaşındaki depremzede Bedriye Baltacı, duygularını paylaştı. Baltacı, kızının rüyasında Erdoğan’ın yanlarına geldiğini gördüğünü söyleyerek, “Arayacağını hiç ummuyordum. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu. Erdoğan’ın gö-rüştüğü Abdullah Öncü de “Cumhurbaşkanı’mız dünyada bir tane” dedi.