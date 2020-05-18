Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı twitter’dan Kars ve Hakkari’de şehit olan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Sözleşmeli Er Halil Çakır için taziye mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajında, “Kars ve Hakkâri'de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Sözleşmeli Er Halil Çakır'a Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitler için taziye mesajı
18.05.2020 - 22:43 | Son Güncelleme: 18.05.2020 - 22:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars ve Hakkari’de şehit olan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Sözleşmeli Er Halil Çakır için taziye mesajı yayınladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,şehit,taziye,
705126 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/705126.aspx
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