Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri altında sınırlı olarak gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda bulunan Altındağ üs bölgesindeki şehitler tepesinde, 25 metre yüksekliğinde 150 metrekare genişliğinde Türk bayrağı dalgalandırıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 101. yıl dönümünde, Kaymakam İsmail Pendik, Belediye Başkanı Habip Aşan, Jandarma Komando Alay Komutanı Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ, İlçe Emniyet Müdürü Ulvi Tarık Tokat ve beraberindeki heyet Kato Dağı'na çıktı.

Kaymakam Pendik ve beraberindeki yetkililerin katılımıyla büyük Türk bayrağı dualar eşliğinde göndere çekildi.

Dalgalanan bayrak altında şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kato Dağı'ndan birlik ve beraberlik mesajı

Kaymakam İsmail Pendik, yaptığı açıklamada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşları ile Türk, Kürt, Alevi, Sünni, birlik ve beraberlik içerisinde vatanı kurtaran tüm kahramanları rahmetle andığını söyledi.

"Bir zamanlar teröristlerin ikinci 'Kandil' olarak adlandırdığı ve girilemez dedikleri Kato Dağı'nda şehitler tepesi olarak tarihe geçen Altın Üs Bölgesi, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde huzura kavuştu." diyen Pendik, bugün bu noktaya büyük bir Türk bayrağı dikmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Pendik, şunları kaydetti:

"Burası tam manası ile şehitler tepesidir. 2 Eylül 2012'de bölücü terör örgütünün hain saldırısı ile bu tepede 8 şehit, karşı tepede ise 2 şehit vermiştik. Toplam 10 şehidimiz vardı. Saldırıda Sami Çiftçi, Burak Erdi Uysal, Ahmet Bozkurt, Erdoğan Sönmez, Ramazan Emre Ala, Süleyman Güleç, Uğur Sağdıç, Serdar Küpeli, Osman Yıldız, Emrah Karataban şehit olmuştu. Yine 3 yıl sonra da 2 şehidimiz donmuştu. Şehit Ali Çakar ve şehit Mehmet Ali Bozkurt. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun.

Biri bebek 4 evladı teröristlerce şehit edilen Ayşe annem, 3 oğlunu, bir kardeşini ve eşini şehit veren Hatice annem ve tüm şehit aileleri ve aziz milletimiz emin olun ki şehitlerimiz boşuna şehit olmadı. Eğer bizler bugün bu şanlı bayrağın altında Beytüşşebap'ta birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşıyorsak, aziz şehitlerimizin sayesinde. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak. Bu millet Türk, Kürt, Alevi bir, beraber ve kardeş olarak tek bir millettir. Tek bir bayrak altında, tek bir devlet altında ve tek bir vatan altında bölünmeyecek, parçalanmayacaktır. Bu mesajımızı buradan Beytüşşebap'tan hem ülkemize milletimize hem de tüm dünyaya iletiyoruz."

Belediye Başkanı Habip Aşan da vatanın her karış toprağında şehitlerin kanının olduğunu belirterek, bugün bayrak diktikleri noktada da çok şehit verildiğini aktardı.

Güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları ile bölgede huzur içinde yaşandığını dile getiren Aşan, "Beytüşşebaplılar olarak bu bayrağın gölgesinde yaşamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Rabb'im ezanımızı dindirmesin, bayrağımızı indirmesin. Vatanımıza ve milletimize göz diken, huzurumuzu bozmak isteyenlere de fırsat vermesin." ifadelerini kullandı.