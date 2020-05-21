Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ''Libya’daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağını ve darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.