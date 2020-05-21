Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ''Libya’daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağını ve darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması
21.05.2020 - 13:42 | Son Güncelleme: 21.05.2020 - 13:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ''Libya’daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağını ve darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,Hami Aksoy,Libya,
705769 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/705769.aspx
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