Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA - Şubat ayında Lefkoşa’da imzalanan Veri Paylaşımına İlişkin İş Birliği Anlaşması geçtiğimiz günlerde uygulamaya başlandı. Anlaşma ile Emniyet Genel Müdürlüğü ile KKTC Polis Genel Müdürlüğü ile arasında kara, deniz ve hava hudut kapılarında ve her iki ülke genelinde aranan kişiler, kayıp şahıslar ve çalıntı oto bilgilerinin tespitini sağlamak amacıyla gerekli teknik çalışmalar konusunda iş birliği yapılacak. Ayrıca, iki ülke arasında kurulacak veri paylaşım teknoloji ile iç güvenlik teşkilatları kesintisiz bilgi paylaşacak. Veri akışı güvenlik tedbirleri çerçevesinde kriptolu şekilde sağlanacak.