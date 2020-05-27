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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 mayıs darbesi mesajı
27.05.2020 - 23:59 | Son Güncelleme: 28.05.2020 - 00:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "60 yıl önce demokrasi tarihimize çalınan kara lekeyi, milli iradeye vurulan 27 Mayıs darbesini, Türkiye için mücadele eden demokrasi kahramanlarını haksız şekilde idam eden zihniyetin bu ülkeye karşı yaptığı en büyük kötülük olarak hatırlayacağız."
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,
707137 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/707137.aspx
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