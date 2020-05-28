Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

"Vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine ilişkin Erdoğan, "Türkiye'nin salgının önlenmesinde ve can kaybında dünyada örnek alınan bir konuma gelmesi 83 milyon olarak hepimizin ortak başarısıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar Vefa Sosyal Destek gruplarının toplam 6 milyon 240 binin üzerinde talebe cevap verdiğini bildirdi.

"Aydınlık bir geleceğin bizi beklediğine yürekten inanıyoruz"

"Halkımız yaptığı hiçbir fedakarlığın boşa gitmediğinden emin olsun." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülke ve millet olarak birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe Rabb'im bizlerin önünde nice kapılar açacaktır. Aydınlık bir geleceğin bizi beklediğine yürekten inanıyoruz. Kendimize güveniyoruz. Halkımıza ve devletimize güveniyoruz. Bu süreçte milletimiz önüne kurulan tüm tuzakları birer birer bozarak, 2023 hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını göstermiştir."

"27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir"

27 Mayıs'ın Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarih olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Maalesef bu tarihten sonra darbe, cunta, muhtıra, bildiri veya darbe girişimi şeklinde demokrasimize yönelik pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldık. Vesayetin ayak oyunlarından darbe teşebbüsüne, terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tetikçiliğe kadar her yol denenmiş ama büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuz engellenememiştir."