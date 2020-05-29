FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı arasında koordineli olarak yürütülen çalışma kapsamında Ege Ordusu Komutanı emir subayı görevini yürüten F.Ö. hakkında gözaltı kararı çıktı. F.Ö. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Ege Ordu Komutanı’nın emir subayı gözaltına alındı
29.05.2020 - 05:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 - 05:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ege Ordu Komutanı emir subayı görevini yürüten muvazzaf Binbaşı F.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.
Etiketler : Ege Ordu Komutanı,fetö,
707399 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/707399.aspx
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