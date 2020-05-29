Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hayat tümden durmasın diye, bazılarımız salgın şartlarında da çalıştı. Dışarıda olmanın tek iyi yanı boş yollardı. Olanların en önemlisi şu: Vaka sayısını, birlikte 1.000 civarına düşürdük. Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu. Biraz daha dayanalım” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca: Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu
29.05.2020 - 10:04 | Son Güncelleme: 29.05.2020 - 10:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu. Biraz daha dayanalım” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanı,Fahrettin Koca,koronavirüs,covid-19,
707440 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/707440.aspx
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