Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bugün Elazığ’a geldi. Havalimanında karşılanan Bakan Kurum, 24 Ocak’ta meydana gelen Elazığ ile Malatya’da 41 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6.8’lik depremin hemen sonrasında yapımı başlanılan konutları inceledi. Önce Yazıkonak beldesine geçen Bakan Kurum, burada 32 bloktan oluşan 381 konutun yapıldığı şantiye alana geçti. Yüzde 50 oranında kaba inşaatı tamamlanan 381 konutun yer aldığı şantiye alanında örnek daireye giren Bakan Kurum, ilgililerden bilgi aldı. Ardından bölgede yapılan futbol sahasına geçen Bakan Kurum, beraberindekilerle kaleye şut çekti. Daha sonra Kurum, Karşıyaka Mahallesi Kentsel dönüşüm bölgesine geçti. Şantiye alanlarını inceleyen Bakan Kurum burada da ilgililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum’un Sürsürü Mahallesi’nde 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Apartmanı’nın bulunduğu bölgede yapılan konutları inceleyerek, burada Elazığ’daki son durum ve ülke genelindeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi vereceği bildirildi.

Bakan Kurum’a incelemelerde Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık, Metin Bulut, Zülfü Demirbağ, TOKİ ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.