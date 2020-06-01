Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dilek hemşire koronavirüse yenik düştü. Koronavirüse (Covid-19) yakalanarak 11 Nisan’da hastaneye kaldırılan ve 34 haftalık bebeği sezaryen ile alınan hemşire Dilek Akçabelen hayatını kaybetti. Acı haberi Bakan Koca Twitter hesabından duyurdu.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hemşire Dilek Akçabelen'in vefat ettiğini açıkladı. Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı;

"Dilek hemşire aramızdan ayrıldı. Hastalığa, izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisanda hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef, COVID-19’a yenildi. Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum."