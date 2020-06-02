Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Videoda, F-16, Tanker, Türk Yıldızları ve A400M tipi uçakların görüntüleri dikkat çekti. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Hava Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Akar, askeri havacılık alanında bir asrı aşan tecrübesi, nitelikli personeli, modern teknolojisi ve üstün başarılarıyla göğüsleri kabartan, asil Türk milletinin semalardaki gururu ve çelikleşmiş ifadesi olan Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 109'uncu yılını coşku ve heyecan içinde kutladıklarını belirtti. Akar "Türk Hava Kuvvetleri terörle mücadele harekâtındaki görevlerinin yanı sıra uluslararası alanda üstlendiği barışa destek faaliyetleri kapsamındaki görevleri de başarıyla yerine getirmekte ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam etmektedir" dedi.