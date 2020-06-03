Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bitlis kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi” denildi.
Bitlis’te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi.
03.06.2020 - 13:38 | Son Güncelleme: 03.06.2020 - 14:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis’te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi.
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
708647 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/708647.aspx
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