Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, Siirt kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda; -2 piyade tüfeği, -9 şarjör, -1 termal silah dürbünü ve çok sayıda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verdi.
Siirt kırsalında PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
06.06.2020 - 20:53 | Son Güncelleme: 06.06.2020 - 20:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Jandarma Genel Komutanlığı, Siirt kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Siirt kırsalı,PKK,mühimmat,
709366 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/709366.aspx
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