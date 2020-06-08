Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti tarafından yaptırılan farklı kamuoyu araştırmalarında koronavirüs ile mücadele sürecinde alınan tedbirler soruldu. Sağlık Bakanlığı’nın ve devletin diğer kurumlarının aldığı önlemlerin yeterli olduğuna inananların sayısı 2 ayda 1,5 katına çıktı. Mart ayında önlemleri yeterli bulanların oranı yüzde 60 civarındayken bu sayı mayıs ayında yüzde 90’lara yükseldi. Bakanlığın ve diğer devlet kurumlarının koronavirüs hakkında doğru ve güvenilir bilgi verdiğine inanların oranının da yine yaklaşık yüzde 90 olduğu belirtildi. Araştırmalara göre, pazar ve marketlerde getirilen maske takma zorunluğuna vatandaşlardan tam destek var. Kurala riayet ise bu kadar yüksek oranda değil.

65 YAŞ ÜSTÜNE YASAK

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ve ölüm riski en yüksek olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşları korumak amacıyla alınan sokağa çıkma kısıtlaması da vatandaşların yüzde 95’i tarafından onaylanıyor. Kararı eleştirenlerin çoğunluğu ise, yasak kapsamındaki 65 yaş üstü vatandaşlar ve emekliler. 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonları ve resmi tatillerde uygulanan sokağa çıkma yasağı da toplumun yüzde 92’si tarafından destek gördü. Damla Peker ANKARA