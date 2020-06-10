Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Azimliyiz, kararlıyız. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Zap ve Haftanin'de 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
10.06.2020 - 10:38 | Son Güncelleme: 10.06.2020 - 11:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : MSB,pkk,terörist,
710061 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/710061.aspx
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