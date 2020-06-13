Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazetemizde dün yer alan haber üzerine açıklamada bulunan Altay "İddia edilen cümleyi ne Dışişleri Komisyonunda ne TBMM Genel Kurulunda ne de herhangi bir ortamda söyledim. TBMM’de tüm komisyonlar gibi Dışişleri Komisyonunun toplantıları da tutanak altındadır ve bu tutanaklar herkese açıktır. TBMM Dışişleri Komisyonu 27. Dönem’in ikinci yasama yılında 9, üçüncü yasama yılında 11 toplantı gerçekleştirmiştir. Söz konusu toplantılara ilişkin TBMM tutanaklarında “Engin Altay” taraması yapmak en fazla 20 dakika sürecektir" dedi. CHP'nin Libya politikasına da atıfta bulunan Altay "Partimizin Libya ile ilişkilerdeki tutumu nettir. CHP olarak ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükûmeti arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un TBMM’den hızla geçmesi için her türlü katkıyı verdik. Bu desteğimiz herkesin ulaşabileceği tutanaklarda da kayıt altındadır" ifadesini kullandı.