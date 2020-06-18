Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önemli ayrıntılar paylaşan Koca, şunları söyledi:

∂ Son üç günlük ortalama vaka sayısı İstanbul’da 616, Ankara’da 177 ve Bursa’da 93. Bilim Kurulu bu üç il için zorunlu maske takılması tavsiyesinde bulundu. Kararı İl Hıfzıssıhha Kurulları verecek.

∂ Vaka sayısında yaş ortalaması, özellikle gençlerin sokağa çıkmasıyla aşağı düştü.

∂ Sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir durumu düşünmüyoruz.

∂ Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane, en düşük olduğu il ise yüzde 0,33 ile Kilis.

∂ Türkiye, 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile dünyada 51. sırada. Koronavirüsten ölümlerde 1 milyon kişi başına 57 vefat ile 47. sırada. Toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2,67 ölüm oranıyla ise 81’inci sıradayız.

∂ (Antikor testleri) Çalışmanın yarısına yakını yapıldı. Şu anda yüzde 1,5’ların altında. Sürü bağışıklığının anlamlı olmadığını söyleyebiliriz.

∂ (LGS ve YKS sınavları) Bilim Kurulunun, sınava giriş ve çıkış saatleriyle ilgili, sokağa çıkma yasağı dahil, tedbir alınması önerisi oldu.

∂ Hastalarımızın hastanede kalma süresi 2,9 güne düştü. Yoğun bakımda geçirilen süre ortalaması ise 18,9 günden 2,7 güne indi.

Bakan Koca’nın basın toplantısının ardından İstanbul, Ankara ve Bursa valilikleri açık alanlarda maskenin zorunlu hâle getirildiğini açıkladı.