Şentop, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Sevgili öğrenciler, bugünkü Liselere Geçiş Sınavı'nda her birinize yürekten başarılar diliyorum. Yarınlarınız için çok çalıştınız, alınteri döktünüz. Unutmayın ki; sınavınız nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın hiçbir sınav değerinizi belirleyemez. Rabbim zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Şentop, LGS'ye giren öğrencilere başarılar diledi
20.06.2020 - 08:54 | Son Güncelleme: 20.06.2020 - 08:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Liselere Geçiş Sınavına (LGS) giren öğrencilere başarılar diledi.
Etiketler : Mustafa Şentop,
712285 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/712285.aspx
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