Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nde Sultan Alparslan'ın 1071'de Malazgirt Savaşı'nı kazanmasının ardından inşa edilen Anadolu'nun ilk Türk camii eski ihtişamına kavuşacak. Kars'ta 1072'de Ebu'l-Menûçihr Bey tarafından yaptırılan ve onun adını taşıyan cami, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda restore edilecek. Ebu'l-Menûçihr Camii önünde imzalanan restorasyonuna ilişkin protokol sözleşmesi sonrası tarihî eser içerisinde ve çevresinde yetkililer tarafından inceleme yapıldı. Kars Valisi Türker Öksüz "İnanç turizminin gelişmesi ve şehrimizin ulusal ve uluslararası çapta bilinirliğinin artması için önemli bir adım olacak" dedi. Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Barış Yeniçeri ise "Burayı Anadolu'ya yurt yapanlara bir vefa göstergesi olarak ezan okunabilir, namaz kılınabilir hâle getireceğiz" ifadelerini kullandı. Yirmi altı kalkınma ajansı, projeye maddi destek verecek. Restorasyon, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü olan 26 Ağustos 2021'de tamamlanacak. Cami, Anadolu'daki en eski Selçuklu eserlerinden biri olarak biliniyor. Tavanı zengin Selçuklu motifleri ile süslü. KARS