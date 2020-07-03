Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek fabrikasıyla ilgili kimyasal gaz uyarasında bulundu. Kınık, “Patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip, kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz” dedi.