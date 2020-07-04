AYRINTILAR GELİYOR...
İçişleri Bakanlığı: Biri gri listede 2 terörist etkisiz hale getirildi
04.07.2020 - 08:49 | Son Güncelleme: 04.07.2020 - 08:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ LİSTE’de yer alan Sefkan Mardin kod adlı Ferhat Ateş olduğu tespit edilmiştir. "
Etiketler : içişleri bakanlığı,gri liste,terörist,
715544 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715544.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER