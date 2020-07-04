İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi" dedi.
Büyükşehirlere gönderilmek için hazırlanan patlayıcı ele geçirildi
04.07.2020 - 16:50 | Son Güncelleme: 04.07.2020 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi" dedi.
Etiketler : Süleyman Soylu,
715620 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715620.aspx
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