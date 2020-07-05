Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’da söz konusu Kanun’un yürürlüğe girdiği ilk altı ayda, Facebook’un gelen şikâyete tabi içeriklerin yüzde 21,2’sini, YouTube’un yüzde 27,1’ini, Google’ın yüzde 46,1’ini ve Twitter’ın ise yüzde 10,8’ini kaldırdığına işaret edildi. Özellikle aşırı nefret suçları ile mücadeleyi güçlendirmek için sosyal ağlara ilişkin Kanun’un kapsamını genişletmeyi planlayan Almanya, 19 Şubat 2020’de yeni bir taslak metni hazırladı. Buna göre sosyal medya şirketleri artık yasa dışı içeriği kaldırmakla kalmayacak, bu durumu polise de bildirecek, paylaşım yapan kişinin de IP adresini polisle paylaşacak.

ABD’de serbest rekabet ortamı içinde kendilerine katı kanuni yükümlülükler uygulanmasa da Federal Ticaret Komitesi, 24 Temmuz 2019’da Facebook’a şahsi verilerin uygunsuz kullanımı nedeniyle 5 milyar dolar para cezası vermişti.

Fransa’da ise sosyal medya şirketleri, ayrımcılık, nefret, şiddet, insanlığa karşı suçların inkârı ve cinsel taciz içerikli paylaşımları kullanıcılardan gelen şikâyetler üzerine 24 saat içinde; terör ve çocuk pornografisi içerikli paylaşımları ise bir saat içinde kaldırmak mecburiyetinde. Kaldırmaması durumunda cezası 250 bin avroya kadar çıkıyor.

İngiltere de bu konu üzerinde bir kanun tasarısı hazırlıyor.