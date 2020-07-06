Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbağlar Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dikkaya yaptığı konuşmada, "28 kişi kurşuna dizildi. 1'i kadın, 1'i çocuk 5 kişi yakıldı. 33 şehit" diyerek, çeyrek asırdır cevabını alamadıkları "dosya neden akamete uğratıldı ve kapatıldı" sorusunu sormaya devam edeceklerini söyledi. İnsan hakları savunucularına, araştırmacı gazeteci ve tarihçilere seslenen Dikkaya, "Sivas ile Başbağlar katliamları aynı kirli ellerce, aynı masada tezgâhlandı" diyerek, savcılardan ceza davasının yeniden açılmasını istediklerini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de yaptığı açıklamada, olayların 1998'de takipsizlikle kapandığını, 27 yıla rağmen pek çok karanlık noktanın aydınlatılamadığını belirtti. Katliamın sorumlularının layık oldukları cezayla er geç yüzleşeceklerini ifade eden Destici, "Başbağlar'ın hesabı bir gün muhakkak sorulacak" ifadesini kullandı.