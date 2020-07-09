Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'le Sakarya'daki patlamanın yaşandığı bölgeye geldi.

Soylu ve Çetin, alan üzerinde helikopterle incelemelerde bulundu.

Daha sonra helikopterden inerek patlamanın meydana geldiği bölgeye geçen Bakan Soylu ve Orgeneral Çetin'in incelemelerine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile öteki ilgililer eşlik etti.

Olay yerinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları söyledi;

SOYLU: SON 1-1,5 TONLUK PATLATMA SIRASINDA OLDU

"Sakarya'daki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrası bugüne kadar 15 tonluk bir patlatma işlemi gerçekleştirildi. Patlayıcı maddelerin orada durmaması kararı alındı. Buraya getirilen patlayıcılar havai fişek olduğu için ormandan uzak bir alanda patlatılmasına karar verildi. Ankara'dan imha timi sevk ve idaresinde 15 tonluk bir patlatma imha işlemi gerçekleştirildi. Son 1-1.5 tonluk patlatma sırasında bu olay meydana geldi.

"ARAÇ ŞOFÖRÜ AĞIR YARALI"

Maalesef bu patlamada ikisi patlayıcı madde imha timinden olan, biri İstanbul biri Ankara'dan gelen, 3 askerimiz şehit oldu. Araç şoförü ağır yaralı, şu anda ameliyatta. Şu an hastanelerde 11 jandarma personelimiz ve kamyon şoförü arkadaşımız var. Kamyon şoförü arkadaşımız dışında durumu ağır olan yok.

"İHMAL VARSA ARAŞTIRILACAK"

Bu konuda çok uzmanlaşmış arkadaşlarımız var. Sınırlardaki mayın temizleme işlerini de bu arkadaşlarımız yapıyor. Buradaki olayda ihmal varsa araştırmalar sonunda öğreneceğiz."