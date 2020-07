Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Garı’nda düzenlenen “Güçlü Türkiye’nin Lokomotifi Gençlik” programına katıldı. Bakan Karaismailoğlu’na Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve çok sayıda genç eşlik etti.



Burada bir konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, 2023, 2035 ve 2053 hedeflerindeki ‘Güçlü Türkiye’ye ulaşmanın yolunun gençlerden ve onlara sunulan imkanlardan geçtiğini ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu yolda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmekteki ve gençlerin çabalarını desteklemekteki kararlılıklarının güçlenerek devam ettiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye’mizin her noktasındaki gençlerimizin türlü imkana eşit şartlarda ulaşabilmeleri için; karayolundan demiryoluna, havayolundan haberleşmeye; tüm alanlarda yatırımlarımızı hızlandırarak, gece gündüz demeden, gençlerimizden aldığımız enerji ve motivasyonla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, her şey ulaşınca başlıyor” ifadelerini kullandı.

“Genç nüfus demek; dinamiklik, gelişme, değişim ve iyiye dönüşüm imkanı demektir”

Türkiye’nin toplam nüfusunun yüzde 32’sinden fazlasının öğrenim çağında olan genç ve dinamik bir ülke olduğunu hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, “Bizim öğrenci nüfusumuz, birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan daha fazladır. Genç nüfus demek; dinamiklik, gelişme, değişim ve iyiye dönüşüm imkanı demektir. Bizler gençlerimizi; ülkemizin geleceği, yarınlarımızın güvencesi ve ‘göz aydınlığı’ olarak görüyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu gece gençlerimiz, köprü başlarında, Kızılay Meydanı’nda, Emniyet Müdürlüklerinin önünde TBMM ve Genelkurmay Başkanlığının kapısında ve daha birçok yerde vatanına, milletine, bayrağına, istiklaline ve demokrasisine sahip çıkmıştır” şeklinde konuştu.

15 Temmuz gecesinde Türksat’ta şehit düşen Ahmet Özsoy ile İzmir’in işgalinde ilk kurşunu atan Hasan Tahsin’in kendileri için bir ve biricik olduğunu anlatan Bakan Karaismailoğlu, “Şehitler Köprüsünde kendini siper eden Ayşe kızımızla, Kurtuluş Savaşı’nda Erzurum’da tabyalara mermi taşıyan Nene Hatun, aynı şekilde saygın ve saygıdeğerdir. Türk gençliği 15 Temmuz gecesinde, şehit ve şahit olarak, üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmıştır” diye konuştu.

“Fiziki vatanımızı koruyup geliştirdiğimiz gibi siber vatanımızı da geliştiriyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaptıkları her yatırımda, gençlere destek olmaya devam ettiklerini bildiren Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:



“Son 18 yılda ülkemiz, ulaşım, iletişim ve haberleşmede kat be kat büyümüş, adeta çağ atlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğindeki hükümetlerimiz, önemli yatırımlarını bu ülkenin insanlarının ve gençlerinin hizmetine sunmaktadır. Bilişim sektörünü ‘siber vatan’ olarak görüyoruz. Fiziki vatanımızı koruyup geliştirdiğimiz gibi siber vatanımızı da geliştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ülkemizdeki bilişim sektöründeki yetişmiş genç sayısını artırmak amacıyla başlattığı ‘1 Milyon Yazılımcı Projesi’ tüm hızıyla devam ediyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun ‘BTK Akademi’ bünyesinde eğitim alan gençlerimiz sınavlarını geçtiklerinde meslek ve hemen iş sahibi olacaklar.”

“Genişbant abone sayısı 2020’de 77 milyona çıktı, bu sayı 2023’de 83 milyona çıkacak”

2003 yılından bu yana yaptıkları yatırımlarla Türkiye’yi bilişim otobanları ile donattıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizdeki genişbant abone sayısı 2020’de 77 milyona çıktı, bu sayı 2023’de 83 milyona çıkacak. Mobil abone sayımız 2003’de 27.9 milyon iken, 2020’de 81.8 milyon olacak. 2023 hedefi ise 87.6 milyondur. Türkiye’de 75.3 milyon internet kullanıcısı var. Mobil şebekelerde yerli ve millilik oranı 2016’da yüzde 1 iken, 2019’de yüzde 23’e yükseldi. Yakın zamanda 5G teknolojisinin ülkemizde kurulması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yıldönümündeki hedefimiz her eve internet erişimi sağlamaktır” ifadelerini aktardı.



2003 yılında karayollarında Türkiye’de sadece 6 bin kilometre bölünmüş yol varken, bugün bunu yaklaşık 5 kat artırarak, 27 bin 300 kilometreye çıkardıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, 2030 hedeflerinin 29 bin kilometre olduğunu söyledi. Demiryollarında 2003 yılındaki 10 bin 900 kilometre olan demiryolu ağını, 2020’de 13 bin 831 kilometreye çıkardıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, hedeflerinin 2023’de 18 bin kilometreye ulaşmak olduğunu belirtti. Havayollarında, havalimanı sayısını 26’dan 56’ya çıkardıklarını, 2003 yılında yurtdışında 60 noktaya uçarken, bugün uçuş yapılan nokta sayısını ise 329’a çıkardıklarını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, 2003 yılı sonunda yıllık yolcu sayısının 34,5 milyon iken, bugün 210 milyona ulaştıklarını kaydetti.

“Mega Yat İmalatı ve Gemi Söküm sektöründe Dünya 3.’süyüz”

Denizcilikte, denizleri “Mavi Vatan” olarak gördüklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Denizcilik eğitiminde de önemli mesafeler kat ediyoruz. 15’i lisans 11’i ön lisans düzeyinde eğitim veren YÖK’e bağlı fakülte ve yüksekokullarda 1260’ı güverte, 760’ı makine bölümlerinde olmak üzere yaklaşık 2000 öğrenci eğitim alıyor. Mega Yat İmalatı ve Gemi Söküm sektöründe Dünya 3.’süyüz. Ülkemizdeki genişbant abone sayısı 2020’de 77 milyona çıktı, bu sayı 2023’de 83 milyona çıkacak. Gemi üretiminde hedefimiz; yüzde 80 oranında milli ve yerliliktir. Gençlerimiz için bugüne kadar yaptıklarımızı daha da artırmak istiyoruz. Cumhuriyeti’mizin 100’üncü kuruluş yıldönümünde gençlerimize çok daha iyi imkanlar hazırlayacağız” aktarımında bulundu.



15 Temmuz’da vatanseverliğini bir kez daha ispat eden gençlere güvenlerinin tam olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençliğe verdiği önemi onlara özel bir hitabe ile göstermiştir. 15 Temmuz hain girişimde bu ülkenin namusunu koruyan gençliği milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy şöyle tanımlıyor; ‘Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek’” ifadelerini kaydetti.



15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul’da hainlere karşı Boğaziçi Köprüsünün başında şehit olan gençleri ise Necip Fazıl Kısakürek’in dizeleri ile hatırlayan Bakan Karaismailoğlu, “İşte bütün meselem, her meselenin başı, ben bir genç arıyorum gençlikle köprü başı” dedi aktardı.

“251 şehidimizi büyük bir özlem ve minnetle anıyoruz”

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ise, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir araya geldiklerini belirterek, şunları aktardı:



“15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişimine karşı ülkemizi kahramanca korumak için kendini siper eden sivil, polis ve asker olmak üzere 251 şehidimizi büyük bir özlem ve minnetle anıyoruz. Türk milleti her zaman bağımsızlığını korumak, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaya devam etmek için büyük mücadeleler vermiştir. Milletimiz, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimiyle de verdiğimiz bu büyük mücadelelerimiz arasına bir yenisini daha eklemiştir. 15 Temmuz günü, topraklarımızı korumak için neler yapabileceğini bir kez daha tüm dünyaya kanıtlamıştır. Birlik ve beraberlik içerisinde bertaraf ettiğimiz bu hain girişimin ardından Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, büyümesini hızla sürdürerek, daha da güçlenmiştir.”



Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte de Türkiye’ye katkı sağlamak için üzerlerine düşen her bir görevi layıkıyla yerine getirdiklerini ve getirmeye devam edeceklerini kaydeden Uygun, “Türk milletinin bir daha böyle bir darbe girişimine maruz kalmamasını temenni ediyor, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'müzü kutluyorum. Gazilerimize şükranlarımızı sunarken, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de baş sağlığı diliyorum” dedi.

Program, Hayati İnanç ve Uğur Işılak söyleşisi ile devam etti.