Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ikna unsurlarınca ülke içinde ve dışında terör örgütü PKK/KCK/PYD içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına ailelerinin de desteğiyle ulaşılarak örgütten kaçıp teslim olmaları sağlanıyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda "Deniz Rüzgar" kod adlı terörist G.A.A. ikna edilerek Nusaybin ilçesinin Demirtepe Hudut Karakolu bölgesinde silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

İstanbul'dan Irak'ın kuzeyine giderek 2016 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katılan G.A.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi.

Terörist G.A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.