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MSB: PKK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi
17.07.2020 - 18:00 | Son Güncelleme: 17.07.2020 - 18:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."
Etiketler : msb,pkk,terörist,
718792 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/718792.aspx
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