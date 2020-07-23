Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camisi'ne atıyoruz."
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı Ayasofya Camisi'ne atıyoruz
23.07.2020 - 14:50 | Son Güncelleme: 23.07.2020 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camisi'ne atıyoruz."
Kaynak: AA
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,Ayasofya Camisi,
720187 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720187.aspx
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