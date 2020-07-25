Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Hava kirliliği yönetmeliğindeki değişiklikle artık tüm jeotermal tesislerin hava kalitelerini anlık izleyeceğiz, internet ortamında Bakanlığımız bu verilere anlık ulaşabilecek. Yıl sonuna kadar tüm jeotermal tesislerine hava kirliliğini ölçmek üzere sürekli ölçüm cihazlarını yönetmelik çerçevesinde takma zorunluluğu getiriyoruz.
Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar tüm jeotermal tesislerine sürekli ölçüm cihazlarını takma zorunluluğu getiriyoruz
25.07.2020 - 15:37 | Son Güncelleme: 25.07.2020 - 15:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Hava kirliliği yönetmeliğindeki değişiklikle artık tüm jeotermal tesislerin hava kalitelerini anlık izleyeceğiz, internet ortamında Bakanlığımız bu verilere anlık ulaşabilecek. Yıl sonuna kadar tüm jeotermal tesislerine hava kirliliğini ölçmek üzere sürekli ölçüm cihazlarını yönetmelik çerçevesinde takma zorunluluğu getiriyoruz.
Etiketler : Murat Kurum,
720612 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720612.aspx
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