İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."
MSB: 1 terörist etkisiz hale getirildi
26.07.2020 - 11:21 | Son Güncelleme: 26.07.2020 - 11:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir.
Etiketler : MSB,terörist,
720771 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720771.aspx
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