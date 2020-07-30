Erbaş, mektubunda şu ifadelere yer verdi: Hamdolsun bugün Ayasofya’nın fetreti sona ermiştir. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın dirayetiyle artık Allah’a secde edilecek bir mekâna dönüştürülmüştür. İnşallah Ayasofya’nın dirilişi, Mescid-i Aksa’nın da özgürlüğe kavuşmasının habercisi olacaktır. Onun bu dirilişi, inşallah, mazlum ve mahzun müminler için geleceğe dair bir ümit kaynağı, adalet, merhamet ve ahlak temelinde yükselen medeniyetimizin yeniden yükselişinin de ilk işareti olacaktır.
Erbaş'tan mektup: Ayasofya Mescid-i Aksa’nın habercisi
30.07.2020 - 06:00 | Son Güncelleme: 30.07.2020 - 07:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müslüman dinî liderlere Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nin ibadete açılması dolayısıyla mektup gönderdi.
Etiketler : ali erbaş,ayasofya,mescidi aksa,
721586 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/721586.aspx
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