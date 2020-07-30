Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki E.İ., tavuklara dadanan tilkiyi korkutup kaçırmak için pompalı tüfekle ateş etmek istedi.



ANNESİNİ BACAĞINDAN YARALADI

E.İ.'nin elindeki tüfek kazara ateş aldı ve annesi K.İ.'yi (40) bacağından kazara yaraladı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan K.İ. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.