Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, TSK komuta kademesi ile Kurban Bayramı’nın birinci gününü Edirne'de geçirdi. Bayram namazını Selimiye Camii’nde vatandaşlarla kılan Bakan Akar, çıkışta yaptığı açıklamada iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Türkiye’nin bütün komşularıyla, Yunanistan ile Bulgaristan ile çalıştığını söyledi. Akar “Buradaki faaliyetlerimizin iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yürümesinden yanayız. Bunun için yapılması gereken ne varsa yaptık yapıyoruz. Dolayısıyla görüşmelerimiz devam edecek. Buradaki faaliyetlerimizle alakalı ülkemizin, milletimizin hakkını, hukukunu buradaki Mehmetçik korumak ve kollamak konusunda son derece azimli ve kararlı” dedi.

Bütün çalışmaları büyük bir ciddiyet ve hassasiyetle sürdürdüklerini ifade eden Akar “Önümüzdeki günlerde Ankara'da Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz. Bu ve benzeri toplantılarla sorunları çözmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde sürüyor” diye konuştu.



DİYALOGDAN YANAYIZ

Bakanı Akar ve beraberindekiler daha sonra Yunanistan sınırının sıfır noktasındaki 1. Hudut Bölük Komutanlığını ziyaret ederek “Hudut Kartalları” ile bayramlaştı. Akar burada yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: Şu anda bizim orada (Azerbaycan) yıllık planlı tatbikatımız var. Bazıları bunlara başka anlamlar yüklüyorlar. Planlı tatbikatlar yaparak oradaki eğitim faaliyetlerimizi sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz. Şu anda da faaliyet başarıyla devam ediyor. Biz uluslararası hukuktan, iyi komşuluk ilişkilerinden, diyalogdan, barışçıl yol ve yöntemlerin kullanılmasından yanayız. Bu konularda bize düşen ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.