Buna göre 19 şehirde yeni havuzlar yapılacak. Ücretsiz olan havuzlarda gençlere, uzman eğitmenler tarafından yüzme dersi verilecek. Havuzların yapılacağı iller şu şekilde: Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa.
19 şehre portatif yüzme havuzu
03.08.2020 - 03:16 | Son Güncelleme: 03.08.2020 - 03:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanlığı, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” sloganıyla Türkiye’nin dört bir yanına inşa ettiği portatif havuzlar ile gençlere yüzme imkânı sunuyor.
Etiketler : yüzme havuzu,
722367 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/722367.aspx
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