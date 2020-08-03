Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre 19 şehirde yeni havuzlar yapılacak. Ücretsiz olan havuzlarda gençlere, uzman eğitmenler tarafından yüzme dersi verilecek. Havuzların yapılacağı iller şu şekilde: Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa.