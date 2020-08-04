Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beyrut’ta meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kalın, “Beyrut’ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Lübnan halkına başsağlığı diliyoruz. Enkaz altında kalanların olduğu haber veriliyor. Umarız ölü ve yaralı sayısı artmaz. Türkiye her tür yardım için hazırdır” ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Beyrut’ta meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama
04.08.2020 - 20:40 | Son Güncelleme: 04.08.2020 - 20:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beyrut’ta meydana gelen patlamaya ilişkin, “Türkiye her tür yardım için hazırdır” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,Beyrut,patlama,
722695 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/722695.aspx
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