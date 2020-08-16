Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halkalı Merkez Mahallesi Menekşe Sokak’ta bir grup vatandaş korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemleri hiçe sayarak maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi yaptı. Eğlenceye katılan vatandaşlar 1 metre kuralına uymadan dakikalarca halay çekti, oyun havaları oynadı. Maske takmadıkları görülen vatandaşlar sokak arasında yaktıkları meşalelerle adeta geceyi gündüze çevirdi.

Polis ekipleri müdahale etti

İhbar üzerine eğlencenin yapıldığı sokağa polis ekipleri geldi. Ekipler duruma müdahale ederek vatandaşları sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları konusunda uyardı. Polislerin müdahalesinin ardından eğlenceye katılan vatandaşlara bir uyarı da müzisyenden geldi. Vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyaran müzisyen bir de sitem etti.

“Oynuyorsunuz sonra şikayet mi ediyorsunuz anlamadım”

Eğlenceye katılan vatandaşların hem oynayıp hem de polise şikayet etmesinden yakınan müzisyen, “Maskelerimizi takalım. Aşırı derecede şikayet varmış. Oynuyorsunuz sonra şikayet mi ediyorsunuz anlamadım. Herhalde oynuyorsunuz yoruluyorsunuz sonra şikayet ediyorsunuz. Halay çekmek yasak. İpleriniz varsa bir metre aralıkla halay çekebilirsiniz onun haricinde halay çekmek yasak. El ele tutarsanız halayı durdururum, düğünü bitiririm” dedi.