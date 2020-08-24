İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün askeri okullara kodlama yöntemiyle sızmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 35 şüpheli tutuklandı.
FETÖ'nün askeri okullara kodlama yöntemiyle sızmasına ilişkin soruşturmada 35 şüpheli tutuklandı
24.08.2020 - 13:01 | Son Güncelleme: 24.08.2020 - 13:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün askeri okullara kodlama yöntemiyle sızmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 35 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler : İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,FETÖ,soruşturma,
726909 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/726909.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER