Kupada fırtına çıktı! Trabzonspor yarı final maçı rövanşında Karagümrük'ü devirdi

Bordo mavililer ilk yarısı golsüz biten maçta Onuachu’nun vuruşuyla öne geçti. Fountas skoru perçinledi, Umut Bozok biri penaltıdan iki golüyle skoru ilan etti. 23 Mayıs’ta Beşiktaş-Trabzonspor kupa için karşılaşacak.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında ilk maçta evinde mağlup ettiği Karagümrük’e konuk olan Trabzonspor, İstanbul’da da âdeta güle oynaya 4-0 kazandı ve finalde bir başka İstanbul takımı Beşiktaş’ın rakibi oldu. Süper Lig’de beklentilerin uzağında bir sezon geçiren ve lige erken havlu atan bordo mavili takımı finale Onuachu, Fountas ve Umut’un golleri taşıdı.

MEUNİER'İN ŞIK ASİSTİ

Ligde kalma mücadelesi veren ve hafta sonunda sahasında lider Galatasaray’ı konuk edecek olan Karagümrük’ün ilk yarıda kalesini gole kapadığı karşılaşmada gol perdesi 54’te açıldı. Meunier’in ayağının dışıyla attığı şık pası iyi değerlendiren Onuachu kaleye yakın bir noktadan yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 69’da Bardhi’nin sağdan ceza sahasına girdiği pozisyonu iyi bitiren Fountas tur kapısını aralayan isim oldu: 2-0.

HASRETİ SONA ERDİ

71’de Fountas’ın şutu Karagümrük savunmasının eline temas edince maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi ve Umut Bozok farkı üçe çıkardı: 3-0. 77’de bir kere daha sahne alan Umut bu defa Visca’dan aldığı pası iyi değerlendirdi ve gelişine çektiği şutla maçın skorunu ilan etti: 4-0. Trabzonspor bu skorla birlikte 2020’den bu yana ilk defa finale yükselmeyi başarırken, Beşiktaş ile de 1990’dan bu yana ilk defa eşleşmiş oldu.

ABDULLAH AVCI TARAFTARA SESLENDİ: BURADA BEN VARIM!

Finale çıktıkları için mutlu olduğunu söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Devre arasında taktik konuştuk. Maç önü belirlediğimiz bir plan vardı. Bazen bu planlar tutmaz” derken, “İkinci yarıda doğru baskı yaptık. 3-0, 4-0 olmasına rağmen disipline devam ettik. Mükemmel bir ikinci yarı oynadık” sözlerini kullandı.

FİNALİN KEYFİNİ ÇIKARIN

Hoca, “Finalin keyfini çıkaralım. Beşiktaş dört büyükten birisi ve onlar da kupayı istiyorlar” vurgusu yaparken, “Bazen oyun beni de tatmin etmiyor. Bunun olmaması için gelecek sezona çok iyi hazırlanacağız. Taraftarlarımız mutlu. Trabzonspor taraftarının ne istediğini bilen bir teknik adam var burada” şeklinde konuştu.