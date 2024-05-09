Dolarda gözler Merkez'de! Enflasyon hedefi ne olacak?

Dolarda son dakika! 9 Mayıs dolar fiyatı kaç TL? Serbest piyasada dolar 32,28 TL’den güne başlıyor. Bugün açıklanacak ikinci enflasyon raporunda; TCMB’nin “sıkı para politikasına devam” vurgusuyla birlikte, yıl sonu enflasyon hedefini de yüzde 36’da tutması bekleniyor. Böylece döviz kurlarında da “stabil seyrin devamı” şeklindeki tahminler ağırlık kazanacak.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Türkiye’de “enflasyonu düşürme” ve “döviz rezervlerini biriktirme” temel amaçları doğrultusunda “sıkı para politikası” kararlılıkla devam ederken, bu süreçte Merkez Bankasının hedefleri ve öngörüleri de piyasalar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu anlamda bugün TCMB tarafından düzenlenecek “2024-İkinci Enflasyon Raporu” toplantısı önemli ipuçları verecek.

2024 YILINDA ENFLASYON KAÇ OLACAK?

Şubat ayındaki ilk enflasyon raporu sunumunda; 2024 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 36 olarak açıklanmıştı. 2024 yılının ilk dört aylık dönemi geride kalırken; bu süreçte TÜFE yüzde 18 olarak gerçekleşti. Yine bu yılın ilk 6 aylık döneminde TÜFE’nin yüzde 25’e kadar yükselebileceği ifade ediliyor. Beklentiler bu şekilde oluşurken, TCMB’nin bugünkü sunumda revizyona gidip gitmeyeceği izlenecek.

9 MAYIS DOLAR FİYATI KAÇ TL?

TCMB’nin politikaları, dövizin seyri açısından en belirleyici unsur olarak öne çıkıyor. Politika faizinin %50’ye çıktığı mart toplantısından bu yana dolarda stabil görünüm devam ediyor. 9 Mayıs dolar fiyatı da 32,30 TL seviyelerinden güne başlıyor. Son sekiz haftalık süreçte kurda 32,50’ye yakın seyir devam ederken, dolardaki reel değer kaybı, TÜFE’den arındırıldığında geçen ay %3,20 olarak gerçekleşti.

REZERVLERDE 33 MİLYAR $’LIK ARTIŞ

Ekonomistler, TCMB’nin kararlılığını göstermesi bakımından, bugünkü sunumda, yıl sonu için yüzde 36’lık enflasyon hedefini değiştirmeyeceğini öngörüyor. Böylece TCMB’nin, piyasalara daha fazla güven verebileceği belirtiliyor. Bu arada TCMB’nin toplam rezervlerini, yerel seçim sonrası dönemde 33 milyar dolar artırdığı hesaplanıyor. Bunun büyük kısmının, döviz alımlarından kaynaklandığı ifade ediliyor.

SWAP KANALLARI AÇILACAK MI?

Türkiye döviz girişinin daha da artması için yabancılarla para takası olarak bilinen “swap kanallarının açılması” beklentisi de konuşulmaya başlandı. 2018’den itibaren Londra’da TL swap piyasası, spekülatif işlem riski sebebiyle kapalı. Ekonomistler; KKM problemi çözülmeden ve enflasyonda belirgin gerileme sağlanmadan, swap kanallarının ancak sınırlı ve uzun vadeli işlemler için açılabileceğini belirtiyor.