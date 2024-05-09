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Malatya beşik gibi sallandı, depremler peş peşe geldi! AFAD ilk verileri paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Malatya beşik gibi sallandı, depremler peş peşe geldi! AFAD ilk verileri paylaştı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Deprem bölgesinden korutan haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Malatya'da deprem oldu, AFAD ilk verileri duyurdu. Ardahan, Kütahya ve Bingöl'deki artçı sarsıntılar vatandaşları paniğe soktu.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afette 53 binden fazla insan hayatını kaybetti, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Malatya'da gece boyu artçı sarsıntılar oldu. Son deprem ise saat 06.53'de yaşandı. AFAD son durumu paylaştı.

MALATYA BEŞİK GİBİ SALLANDI

Malatya'da gece boyu çok sayıda artçı deprem oldu. Bölge halkı paniğe kapıldı, AFAD ise depremlere ilişkin paylaşımda bulundu. Saat 03:32'de 3,3 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti. Arkasından ufak ölçekli çok sayıda artçı oldu. Son deprem ise saat 06.53'de yaşandı. Depremlerin derinliği ise ortalama 7 kilometre olarak kaydedildi. Yere yakın gerçekleştiği için ölçeğinden fazla hissedildi. Herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi. 

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Ardahan, Kütahya, Muğla ve  Bingöl'de de gece boyu küçük çaplı birçok artçı sarsıntı yaşandı.

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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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