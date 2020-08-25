Babacan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin." ifadelerini kullandı.
Ali Babacan koronavirüse yakalandı
25.08.2020 - 20:47 | Son Güncelleme: 25.08.2020 - 20:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ali Babacan'ın sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımın ardından koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
Etiketler : ali babacan,korona,
727211 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/727211.aspx
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